A Varese si sta organizzando una serata di musica che coinvolge una famiglia di musicisti, con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause benefiche. Un pianista, accompagnato dalla moglie e dalle figlie, si esibirà in un concerto che unisce passione e impegno sociale. L’evento si svolgerà in una sala della città e vedrà la partecipazione di pubblico locale e non solo.

Varese, 5 maggio 2026 – Varese si prepara a vivere una serata di grande musica, nel segno anche della solidarietà internazionale. Un’occasione per godersi uno spettacolo da ricordare a lungo e, allo stesso tempo, di fare del bene. Giovedì 14 maggio, con inizio alle ore 21, il Teatro Intred farà da cornice a un concerto che vedrà salire sul palco un raro ensemble composto da cinque membri della stessa famiglia. Protagonista dell'evento sarà il maestro indunese Roberto Plano, figura di spicco nel panorama pianistico mondiale. Già vincitore del Cleveland international piano competition e primo musicista italiano a ottenere una cattedra di.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando il piano è affare di famiglia: Roberto Plano, moglie e figlie in concerto per beneficenza

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