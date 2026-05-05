A partire dal 5 maggio, si svolgono le prove nazionali INVALSI 2026, coinvolgendo gli studenti di scuola primaria e della secondaria di secondo grado nelle classi seconde. Il calendario ufficiale indica le date e le modalità di svolgimento delle prove, che riguardano diverse discipline. Le rilevazioni si inseriscono nella fase finale del programma di verifiche nazionali per quest’anno scolastico.

Calendario, discipline e modalità delle prove nazionali INVALSI per primaria e secondaria 2026. Le prove invalsi 2026 entrano nella fase conclusiva del calendario nazionale delle rilevazioni INVALSI, coinvolgendo scuola primaria e secondaria di secondo grado (classi seconde). Le somministrazioni si inseriscono nel percorso già avviato tra marzo e aprile, che ha interessato rispettivamente gli studenti del grado 13 (maturandi) e del grado 8 (terza media). Secondaria di secondo grado (grado 10). Per gli studenti del secondo anno delle superiori, le prove invalsi si svolgeranno dall’11 al 29 maggio 2026. Le scuole organizzano autonomamente il calendario per le classi non campione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Prove invalsi 2026: al via le rilevazioni nazionali dall’5 maggio

Notizie correlate

Prove INVALSI 2026, al via il 5 maggio per la primaria. Dall’11 per le seconde superioriLa fase conclusiva delle rilevazioni nazionali INVALSI 2026 si concentra nel mese di maggio, coinvolgendo scuola primaria e secondaria di secondo...

Prove Invalsi terza media 2026, studenti al test dall’8 al 30 aprile: partecipazione obbligatoria per accedere all’esameSono in programma nel mese di aprile le prove INVALSI 2026 per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, passaggio obbligato per...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Prove INVALSI 2026, al via il 5 maggio per la primaria. Dall’11 per le seconde superiori; Prove INVALSI 2026, a maggio si svolgeranno nelle scuole primarie e nelle classi seconde della secondaria di II grado; Prove Invalsi 2026: terza media pronta alla sfida nazionale; Sciopero del personale scolastico del 6 e 7 maggio 2026.

Prove INVALSI 2026, a maggio si svolgeranno nelle scuole primarie e nelle classi seconde della secondaria di II gradoMaggio è il mese in cui si svolgeranno le prove INVALSI nella scuola primaria e nelle classi seconde della scuola secondaria di II grado.La modalità di somministrazione cambia a seconda del ciclo d’is ... tecnicadellascuola.it

Prove Invalsi 2026: di cosa si tratta, come prepararsiLe prove Invalsi, basate su tre materie, sono test scolastici utili a valutare lo stato di salute del sistema d’istruzione italiano. bimbisaniebelli.it

I COBAS indicono lo sciopero generale della Scuola nelle giornate del 6 e 7 maggio 2026 contro le prove INVALSI, per il ritiro della riforma degli Istituti tecnici, il recupero di almeno il 30% del salario eroso dall’inflazione; una pensione pari all’ultimo stipendio - facebook.com facebook

Sciopero scuola 6-7 maggio, coinvolti docenti, personale ATA e dirigenti: prove Invalsi al centro della mobilitazione x.com