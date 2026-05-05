Protocollo Princi | Europa in classe diventa modello UE

L’Italia ha presentato un nuovo modello educativo chiamato “Europa in classe”, che mira a coinvolgere gli studenti in attività e programmi europei. Il protocollo, annunciato recentemente, si propone di integrare nelle scuole aspetti di cittadinanza europea e di promuovere una maggiore consapevolezza delle tematiche comunitarie. La proposta sarà adottata nelle scuole di tutta Italia e potrebbe diventare esempio per altre nazioni dell’Unione Europea.

Protocollo Europa in classe: l’Italia presenta un modello educativo da portare in Europa. Il nuovo Protocollo dedicato al progetto Europa in classe, promosso dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi, segna un passaggio decisivo nella costruzione di un modello strutturato di educazione alla cittadinanza europea. Un percorso nato da una visione pedagogica maturata negli anni e oggi riconosciuto come esperienza pilota a livello nazionale. La firma è avvenuta al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio, alla presenza delle più alte cariche istituzionali e di oltre quattrocento studenti della nascente rete scolastica marchigiana. L’Istituto “C. Urbani” ha coordinato un’alleanza educativa che unisce le province di Fermo, Macerata e Ascoli Piceno.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Protocollo Princi: Europa in classe diventa modello UE Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Notizie correlate “Europa in classe”, dalle Marche il modello dell’on. PrinciEuropa in classe: dalle Marche un modello nazionale ed europeo di educazione alla cittadinanza europea “Europa in classe”, la rubrica ideata... Leggi anche: Bruxelles promuove il modello Albania: «Protocollo in linea con le regole Ue»