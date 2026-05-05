Proprio così GF Vip l’indiscrezione a sorpresa su Adriana Volpe e Alessandra Mussolini

Nelle ultime ore circola una voce riguardante due concorrenti del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. La competizione sta entrando nella fase finale, con la data della finale fissata per il 19 maggio. La tensione tra i partecipanti sembra aumentare di giorno in giorno, rendendo il clima nella Casa sempre più carico di attesa.

Il Grande Fratello Vip entra nella sua fase decisiva. La finale del 19 maggio si avvicina e la tensione nella Casa cresce di ora in ora. Tra strategie, alleanze e scontri sempre più accesi, i concorrenti sono chiamati a giocarsi tutto. E proprio nella puntata di questa sera potrebbe arrivare una svolta importante per il percorso di uno di loro. Con la quattordicesima diretta in onda su Canale 5, il pubblico scoprirà il nome del secondo finalista che raggiungerà Antonella Elia, immune da quasi tre settimane. Al televoto ci sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. I gieffini però sono convinti che uno di loro dovrà lasciare la Casa, ignari del fatto che il voto serve in realtà a eleggere il secondo finalista.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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