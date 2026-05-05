Pronostico Bayern Monaco-PSG | niente calcoli e altra girandola di emozioni

Mercoledì alle 21:00 si disputa la gara di ritorno delle semifinali di Champions League tra Bayern Monaco e PSG. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere la finale. Sono disponibili statistiche, notizie sulle probabili formazioni e indicazioni sulla diretta televisiva dell’evento. Nessun calcolo, solo l’emozione di una sfida che potrebbe decidere il passaggio del turno.

Bayern Monaco-PSG è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Memorabile, sensazionale, leggendaria. Questi sono solo alcuni degli aggettivi utilizzati una settimana fa dalla stampa mondiale per provare a descrivere quello che è accaduto nella semifinale d’andata tra PSG e Bayern Monaco, terminata con un 5-4 mozzafiato che è già negli annali della Champions League. Il trionfo, se vogliamo, del calcio offensivo. Due squadre dalla qualità illimitata che si sono affrontate a viso aperto ed hanno sciorinato giocate...🔗 Leggi su Ilveggente.it

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