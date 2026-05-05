Pronostico Almere City-De Graafschap | GOL over e non solo

Almere City e De Graafschap si affrontano nella partita d’andata dei playoff di promozione in Eredivisie. La sfida si svolge in una cornice di grande attesa, con entrambe le squadre che cercano di ottenere un risultato favorevole per il ritorno. Si prevede un incontro con molte occasioni da gol, considerando le caratteristiche offensive di entrambe le formazioni. I pronostici indicano anche possibilità di segnature multiple e di un risultato complessivamente aperto.

Almere City-De Graafschap è la gara d’andata dei playoff di promozione per la Eredivisie: formazioni, pronostico e dove vederla Con due vittorie su due contro il Den Bosch, nel primo turno di questi playoff che permettono di sognare la promozione in Eredivisie, l’Almere City si è preso la possibilità di affrontare il De Graafschap, una squadra che gioca in casa la seconda, che ha chiuso in classifica davanti nella regular season e che inoltre si è dimostrata in generale più forte. (Profilo Instagram De Grapschaap) – Ilveggente.it Ma non solo, anche il fatto di aver saltato due partite, sia mentalmente che fisicamente, pesano nell’economia di questo match.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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