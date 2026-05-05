Pronostico Al Shabab-Al Nassr | i jolly sono finiti

Nella trentaduesima giornata della Saudi Pro League si sfidano Al Shabab e Al Nassr. La partita si svolge in un contesto di classifica ancora aperto, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. Le formazioni probabili sono state annunciate e il pronostico indica che i jolly, cioè le scelte imprevedibili, sono ormai terminati. L’incontro sarà trasmesso su canali sportivi dedicati.

Al Shabab-Al Nassr è una partita valida per la trentaduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Jolly finiti. Possibilità di sbagliare non ce ne stanno più. Un paio di partite iniziate male e finite peggio hanno riaperto il campionato e l’Al Nassr adesso deve vincere contro l’Al Shabab per poi giocarsi nello scontro diretto in programma la prossima settimana la vittoria del campionato. Un momento delicato, e su questo non ci piove. Ma questa squadra ha le qualità, sia tecniche ma soprattutto mentali, di tirarsi fuori da una situazione ingarbugliata. Contro una squadra di casa ormai salva che da chiedere non ha oggettivamente più nulla, Ronaldo e soci hanno un solo risultato a disposizione per stare leggermente sereni e prepararsi quindi al meglio alla gara dell’anno.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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