Nell’attesa dell’incontro tra Arsenal e Atletico Madrid, sono state svelate le previsioni sui due giocatori più probabili a ricevere un’ammonizione durante la partita. La quota per la doppia ammonizione si aggira intorno a 13,46. La partita, considerata decisiva, si svolge in un contesto di alta tensione, con le scommesse che si concentrano sui nomi dei calciatori più a rischio di sanzioni disciplinari.

Arsenal-Atletico Madrid, i nomi dei due possibili ammoniti dell’incontro: le opzioni in chiave player building La classica partita che può valere una stagione. Ancora uno contro l’altra dopo il confronto del Wanda Metropolitano di sei giorni fa, Arsenal e Atletico Madrid sono pronti ad illuminare una serata londinese che si preannuncia piuttosto frizzante a molto tirata. (Ansa Foto) – IlVeggente.it La posta in gioco è altissima, minimi i margini di errori. Gli scontri corpo a corpo e le interruzioni di vario tipo non dovrebbero mancare; del resto ad arbitrare la contesa sarà Daniel Siebert, un direttore di gara che tende a farsi rispettare come mostra la media di 4,73 cartellini gialli estratti a partita.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Arsenal-Atletico Madrid: la doppia ammoniti a quota 13,46

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