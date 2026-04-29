Pronostici Atletico Madrid-Arsenal | la doppia ammoniti

Nella semifinale di ritorno di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, si presta particolare attenzione ai due giocatori che potrebbero ricevere un cartellino giallo. La partita si disputa allo stadio “Wanda Metropolitano” e rappresenta la seconda semifinale dell’edizione corrente della competizione. Finora, non ci sono segnali di possibili sorprese o cambiamenti rispetto alle attese, considerando anche il risultato della prima semifinale.

Atletico Madrid-Arsenal, le scelte riguardanti i due ammoniti da monitorare con attenzione: ecco tutte le dritte Al “Wanda Metropolitano” va in scena la seconda semifinale di Champions League che, a meno di clamorosi colpi di scena, non dovrebbe regalare le stesse emozioni di Psg-Bayern. Il match tra Atletico e Arsenal, infatti, mette difronte due squadre piuttosto ermetiche e abituate a gestire in modo non troppo frenetico i ritmi dell’incontro. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Parso piuttosto in ombra contro il Barcellona, Llorente dovrebbe faticare e non poco ad assorbire la velocità di Martinelli, in grado di creare non pochi grattacapi grazie alle sue sortite.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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