Prima il secondo poi il primo | al via il pasto invertito in alcune scuole primarie del territorio

In alcune scuole primarie del territorio è stato avviato il progetto “Dritto & Rovescio” promosso dalla Struttura sorveglianza nutrizionale di Ats Brianza. L’iniziativa prevede un cambio nell’ordine dei pasti, con il secondo piatto che viene servito prima del primo. La sperimentazione coinvolge le mense delle province di Monza e Brianza e Lecco e rappresenta un nuovo approccio nell’organizzazione dei pasti scolastici.

Ha preso avvio in questi giorni “Dritto & Rovescio”, il progetto promosso dalla Struttura sorveglianza nutrizionale di Ats Brianza che introduce un modello innovativo di organizzazione del pasto nelle mense delle scuole primarie delle province di Monza e Brianza e Lecco.Le scelte alimentari dei.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il progetto del pasto invertito nelle scuole primarie della Brianza Leggi anche: Il progetto del "pasto alla rovescia" nelle scuole primarie della Brianza Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Prima la notizia, poi la verifica: il giornalismo secondo Ranucci; Lamborghini conquista a Laguna Seca la sua prima vittoria nell'IMSA 2026; La prima volta dalla prima fila, poi la brutta scivolata al secondo giro: Ungheria agrodolce per Lorenzo Baldassarri; ASSEGNO DI INCLUSIONE 2026: ADDIO AL MESE DI STOP, MA LA PRIMA MENSILITÀ SI DIMEZZA. Napoli, si punta al rinnovo di McTominay: prima però serve blindare il secondo postoIl campo prima, il futuro poi. Scott McTominay è pronto a legarsi ancora di più al Napoli. Il centrocampista scozzese è uno degli elementi di maggior spicco della squadra di Antonio Conte e in numeri ... tuttomercatoweb.com Prima lo spavento, poi il sollievo: Merz eletto cancelliere al secondo tentativoCe l’ha fatta al secondo giro con 325 voti a favore contati alle 16:15 del pomeriggio dalla presidente del Bundestag, la collega di partito Julia Klöckner. Friedrich Merz è così diventato il decimo ... ilfoglio.it Domenica per la prima volta stage di karate a Massa Maritma Sono emozionato e non vedo l’ ora di trascorrere del tempo all’ insegna del karate Vi aspetto in tanti OSU Essere liberi è essere se stessi, abbiate il coraggio di essere - facebook.com facebook MN - Oggi Modric per la prima volta a Milanello dopo l'infortunio. Il croato vuole provare a rientrare per l'ultima di Serie A x.com