Il progetto del pasto invertito nelle scuole primarie della Brianza

Da monzatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto pilota nonché modello innovativo di organizzazione del pasto. Questo in sintesi “Dritto & Rovescio”, il progetto promosso dalla struttura sorveglianza nutrizionale dell'Agenzia di tutela della salute (Ats) della Brianza per le mense delle  scuole primarie delle province di Monza e.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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