Il progetto del pasto invertito nelle scuole primarie della Brianza
Un progetto pilota nonché modello innovativo di organizzazione del pasto. Questo in sintesi “Dritto & Rovescio”, il progetto promosso dalla struttura sorveglianza nutrizionale dell'Agenzia di tutela della salute (Ats) della Brianza per le mense delle scuole primarie delle province di Monza e.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Ad aprile partirà un progetto nelle scuole primarie per rieducare i bambiniRoma, 26 mar – “Storie spaziali per maschi del futuro“, presentato a gennaio in Parlamento, inizierà ad aprile con una fase pilota che coinvolgerà...
Nelle scuole della Brianza arrivano gli occhiali che simulano la guida sotto l'effetto di alcol e drogaUna simulazione immersiva per capire in modo tangibile cosa significa mettersi alla guida in condizioni psicofisiche compromesse.