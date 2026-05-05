Previsioni meteo per Avellino – 6 maggio 2026

Il 6 maggio 2026, a Avellino, il cielo sarà in parte coperto con nuvole sparse durante la giornata. Nel pomeriggio, le nuvole si addenseranno maggiormente, portando a condizioni di cielo più nuvoloso rispetto alla mattinata. Non sono previste precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa aumenterà nel corso delle ore. La temperatura massima prevista sarà di circa 22 gradi, mentre quella minima si aggirerà intorno ai 13 gradi.

Ad Avellino, il 6 maggio 2026, si prevedono cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con addensamenti più consistenti nel corso del pomeriggio. Non sono attese precipitazioni. Secondo quanto riportato da 3BMeteo, le temperature oscilleranno tra una massima di 23°C e una minima di 12°C, mentre.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 1 maggio 2026Ad Avellino il 1 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 4 maggio 2026; Previsioni meteo per Avellino – 30 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di martedì 5 maggio; Previsioni meteo per Avellino – 29 aprile 2026. Meteo: 6 maggio con nuova perturbazione! Le zone interessate dalle pioggeLa prima perturbazione di maggio porta maltempo oggi (martedì 5) al Centro-Nord e Sardegna. Temperature in calo verso valori nella norma. meteo.it Meteo Napoli e Campania, le previsioni di mercoledi 6 maggioQuella di mercoledì 6 maggio sarà una giornata caratterizzata da tempo nuvoloso e poco nuvoloso su tutto il territorio della Campania. Le temperature, aumenteranno nel corso ... ilmattino.it Rimini, 6 maggio 2026: previsioni meteo — pioggia leggera intermittente e temperature miti Leggi qui: https://altarimini.it/rimini-6-maggio-2026-previsioni-meteo-pioggia-leggera-intermittente-e-temperature-miti.php - facebook.com facebook