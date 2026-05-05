Prevenzione dei tumori cutanei | perché è fondamentale

La prevenzione dei tumori cutanei è un tema di grande attualità, poiché rappresenta uno strumento chiave per ridurre il rischio di sviluppare il melanoma. Numerosi studi indicano che l’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti, sia dal sole che da fonti artificiali, aumenta le probabilità di insorgenza di queste neoplasie. È importante adottare comportamenti corretti, come l’uso di protezioni solari e controlli regolari della pelle.

La prevenzione dei tumori cutanei è uno strumento fondamentale per ridurre il rischio di sviluppare il melanoma. Il controllo regolare della pelle, associato alla conoscenza dei propri fattori di rischio e all’osservazione dei nei, consente di individuare precocemente eventuali lesioni sospette e intervenire tempestivamente. Ne parliamo con il professor Franco Rongioletti, primario della Dermatologia Clinica dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano di Gruppo San Donato, struttura che dal 2025 è riconosciuta come Comprehensive Cancer Center. Visita dermatologica e mappatura dei nevi: le differenze Quando si parla di prevenzione dei tumori cutanei è essenziale distinguere tra visita dermatologica e mappatura dei nei.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Asportazione dei nei: quando è necessaria e perché non è pericolosa | Dermatologa Flavia Raia

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