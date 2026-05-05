Pratosardo | la giunta blocca il fotovoltaico per difendere il suolo

La giunta comunale ha deciso di bloccare l'installazione di impianti fotovoltaici in una zona del territorio, motivando la scelta con la tutela del suolo. La decisione ha suscitato reazioni da parte dell'opposizione, che denuncia l'esclusione del Consiglio comunale dal processo decisionale. La scelta riguarda specificamente un'area nota come Pratosardo e potrebbe influenzare le future politiche di gestione del territorio nella zona.

? Cosa scoprirai Come influirà il diniego della Regione sulla gestione del territorio?. Perché l'opposizione accusa la giunta di aver escluso il Consiglio?. Quali aree specifiche rischiano di essere colpite dai nuovi impianti?. Chi deciderà il destino delle zone archeologiche di Preda Longa?.? In Breve I consiglieri Saiu e Buffoni contestano la gestione della scadenza per le osservazioni regionali.. L'opposizione punta a impedire il trasferimento delle competenze al Consorzio provinciale.. La giunta chiede lo stralcio delle aree archeologiche di Preda Longa e dei corsi d'acqua.. L'amministrazione propone impianti su superfici già impermeabilizzate per evitare consumo di suolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pratosardo: la giunta blocca il fotovoltaico per difendere il suolo Notizie correlate Tasse comunali, il Pd contesta la Giunta: "Rincari fino al 20% su passi carrai e suolo pubblico"L'opposizione attacca dopo l'arrivo dei nuovi bollettini: "Rassicurazioni smentite dai fatti, è un colpo a famiglie e imprese in un momento critico"...