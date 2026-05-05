Prato e Vaiano | servono 200 volontari per la raccolta alimentare

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Prato e Vaiano, la Caritas cerca 200 volontari per organizzare una raccolta alimentare destinata a circa 1200 famiglie. L'iniziativa mira a raccogliere prodotti specifici che attualmente mancano nelle scorte, fondamentali per sostenere chi si trova in difficoltà. Per contribuire, sono sufficienti due ore di lavoro, durante le quali i volontari aiuteranno a distribuire e raccogliere generi alimentari necessari.

? Cosa scoprirai Quali prodotti specifici mancano nei magazzini per le 1200 famiglie?. Come possono due ore di tempo aiutare concretamente la Caritas?. Dove si trovano esattamente i dodici punti vendita della raccolta?. Chi può contattare subito per coordinare il turno di sabato?.? In Breve Obiettivo sostenere 1200 famiglie tramite i dodici punti vendita coinvolti tra Prato e Vaiano.. Raccolta attiva sabato 9 maggio con apertura anticipata Conad venerdì 8 maggio pomeriggio.. Beni richiesti includono latte uht, olio, caffè, biscotti, carne in scatola e detersivo.. Contatti per volontari tramite numero 0574 870185 o email [email protected].🔗 Leggi su Ameve.eu

prato e vaiano servono 200 volontari per la raccolta alimentare
© Ameve.eu - Prato e Vaiano: servono 200 volontari per la raccolta alimentare

Notizie correlate

Prato, blitz a Vaiano: 83 kg di hashish e un milione di euro sventatiUn’operazione della Squadra Mobile di Prato ha intercettato a Vaiano un carico massiccio di stupefacenti, sventando un giro di vendite all’ingrosso...

Leggi anche: Raccolta alimentare, scuole in prima linea

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Prato, raccolta alimentare e appello ai volontari; Vallata, il Pir è in fase di rodaggio. Medici già operativi nelle ore diurne. Manca parte del personale sanitario.

prato e vaiano servonoSolidarietà: Prato, appello dell’Emporio, servono prodotti alimentari e tanti volontariDoppia comunicazione dell’Emporio della solidarietà ai pratesi: sabato 9 maggio torna la raccolta alimentare e c’è bisogno di volontari che diano una mano. Per riempire gli scaffali del supermercato ... agensir.it

prato e vaiano servonoPrato, raccolta alimentare e appello ai volontariDoppia comunicazione dell’Emporio della solidarietà ai pratesi: sabato 9 maggio torna la raccolta alimentare e c’è bisogno di volontari che diano una mano. Per riempire gli scaffali del supermercato p ... toscanaoggi.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.