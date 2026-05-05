Prato e Vaiano | servono 200 volontari per la raccolta alimentare

A Prato e Vaiano, la Caritas cerca 200 volontari per organizzare una raccolta alimentare destinata a circa 1200 famiglie. L'iniziativa mira a raccogliere prodotti specifici che attualmente mancano nelle scorte, fondamentali per sostenere chi si trova in difficoltà. Per contribuire, sono sufficienti due ore di lavoro, durante le quali i volontari aiuteranno a distribuire e raccogliere generi alimentari necessari.

? Cosa scoprirai Quali prodotti specifici mancano nei magazzini per le 1200 famiglie?. Come possono due ore di tempo aiutare concretamente la Caritas?. Dove si trovano esattamente i dodici punti vendita della raccolta?. Chi può contattare subito per coordinare il turno di sabato?.? In Breve Obiettivo sostenere 1200 famiglie tramite i dodici punti vendita coinvolti tra Prato e Vaiano.. Raccolta attiva sabato 9 maggio con apertura anticipata Conad venerdì 8 maggio pomeriggio.. Beni richiesti includono latte uht, olio, caffè, biscotti, carne in scatola e detersivo.. Contatti per volontari tramite numero 0574 870185 o email [email protected].🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato e Vaiano: servono 200 volontari per la raccolta alimentare Notizie correlate Prato, blitz a Vaiano: 83 kg di hashish e un milione di euro sventatiUn’operazione della Squadra Mobile di Prato ha intercettato a Vaiano un carico massiccio di stupefacenti, sventando un giro di vendite all’ingrosso... Leggi anche: Raccolta alimentare, scuole in prima linea Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Prato, raccolta alimentare e appello ai volontari; Vallata, il Pir è in fase di rodaggio. Medici già operativi nelle ore diurne. Manca parte del personale sanitario. Solidarietà: Prato, appello dell’Emporio, servono prodotti alimentari e tanti volontariDoppia comunicazione dell’Emporio della solidarietà ai pratesi: sabato 9 maggio torna la raccolta alimentare e c’è bisogno di volontari che diano una mano. Per riempire gli scaffali del supermercato ... agensir.it Prato, raccolta alimentare e appello ai volontariDoppia comunicazione dell’Emporio della solidarietà ai pratesi: sabato 9 maggio torna la raccolta alimentare e c’è bisogno di volontari che diano una mano. Per riempire gli scaffali del supermercato p ... toscanaoggi.it A Prato ci sono torri medievali nascoste dentro i palazzi normali. Non è una metafora. Sono strutture in pietra alberese, alte fino a 25 metri, costruite nel XII e XIII secolo. Sono ancora lì, in via Garibaldi, in piazza Lippi, in piazza San Domenico. Solo che non le v - facebook.com facebook Maltempo: forti temporali a Carrara. La sindaca: "Limitate gli spostamenti". Allagamenti a Prato x.com