Post Milano Design Week 2026 le novità di design da tenere d’occhio

Dopo la conclusione della Milano Design Week 2026, i professionisti e gli appassionati di design si dedicano alla fase di analisi e riflessione sulle novità presentate durante l'evento. Le installazioni urbane vengono smantellate e gli spazi pubblici tornano alla loro funzione abituale, lasciando spazio a un periodo di studio e di approfondimento sulle tendenze e le nuove proposte di design mostrate durante la settimana.

Quando i riflettori di Milano si spengono e le installazioni urbane vengono smantellate, per i professionisti e gli appassionati di design inizia la fase più stimolante: la metabolizzazione. L’ultima edizione della Design Week consegna un panorama in cui il confine tra passato e futuro si dissolve, dando vita a prodotti che non sono semplici oggetti, ma veri e propri manifesti culturali. Tra il recupero di archivi storici, l’ibridazione con il mondo del fashion e una ricerca di nuovi orizzonti materici, una selezione delle novità da non perdere nei mesi a venire. L’artigianato nordico: Carl Hansen & Søn. Carl Hansen & Søn Il divano modulare CH280 e il tavolino CH086 di Hans J.🔗 Leggi su Dilei.it

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Contenuti utili per approfondire

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Ci sono cose del festival che non vedrete mai sui post ufficiali. La Milano Design Week è finita. Grazie a tutt coloro che sono passat e hanno vissuto questi sette giorni con noi. Da tutto il team di Graphic Days! #GraphicDays #GraphicDaysMilano #DesignWe - facebook.com facebook