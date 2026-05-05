Possibile tornado tra Cascina e Ponsacco | ripresa una nube a imbuto

Nel pomeriggio di martedì 5 maggio 2026, alle 15:03, una webcam installata a Cascina ha ripreso una nube a imbuto in direzione Ponsacco. L’immagine mostra un fenomeno atmosferico che potrebbe essere un tornado, ma non ci sono conferme ufficiali. Nessun danno o intervento delle forze di emergenza è stato segnalato in relazione a questo evento. La zona è sotto osservazione per eventuali sviluppi.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: CASCINA (PISA) – Nel pomeriggio di martedì 5 maggio 2026, intorno alle ore 15:03, la webcam di Meteo POP installata a Cascina ha ripreso un fenomeno atmosferico significativo in direzione Ponsacco. Le immagini mostrano una struttura conica in discesa dalla base di una nube temporalesca, tecnicamente riconducibile a una funnel cloud (nube a imbuto), segnale della presenza di rotazione nei bassi strati dell’atmosfera. Al momento, non è possibile confermare che il vortice abbia raggiunto il suolo, condizione necessaria per classificare il fenomeno come tornado. In assenza di evidenze dirette – come danni o sollevamento di detriti – l’evento resta quindi classificato come probabile nube a imbuto.🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Possibile tornado tra Cascina e Ponsacco: ripresa una nube a imbuto Notizie correlate Bimba ritrovata in una cascina in Piemonte: “Comprata e venduta tra Kazakistan e Georgia”Foto di repertorioSi chiama Nicole, ha appena due anni e mezzo ed è al centro di una vicenda che intreccia adozione internazionale, alterazione di... Leggi anche: La bambina ritrovata in una cascina in Piemonte: «Comprata e venduta tra Kazakistan e Georgia»