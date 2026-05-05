Possibile tornado tra Cascina e Ponsacco | ripresa una nube a imbuto

Nel pomeriggio di martedì 5 maggio 2026, intorno alle 15:03, una webcam di Meteo POP installata a Cascina ha registrato la formazione di una nube a imbuto in direzione Ponsacco. L’immagine mostra un possibile tornado in formazione tra le due località toscane, senza ulteriori dettagli sull’entità o sui danni causati. La presenza di questo fenomeno atmosferico è stata confermata dai rilievi visivi registrati dal dispositivo di sorveglianza. Nessuna informazione è ancora disponibile riguardo a eventuali interventi o conseguenze sul territorio.

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Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: CASCINA (PISA) – Nel pomeriggio di martedì 5 maggio 2026, intorno alle ore 15:03, la webcam di Meteo POP installata a Cascina ha ripreso un fenomeno atmosferico significativo in direzione Ponsacco. Le immagini mostrano una struttura conica in discesa dalla base di una nube temporalesca, tecnicamente riconducibile a una funnel cloud (nube a imbuto), segnale della presenza di rotazione nei bassi strati dell’atmosfera. Al momento, non è possibile confermare che il vortice abbia raggiunto il suolo, condizione necessaria per classificare il fenomeno come tornado. In assenza di evidenze dirette – come danni o sollevamento di detriti – l’evento resta quindi classificato come probabile nube a imbuto. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Possibile tornado tra Cascina e Ponsacco: ripresa una nube a imbuto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Iran, telefonata Trump-Netanyahu: sul tavolo la possibile ripresa degli attacchiColloquio di oltre mezz’ora tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu.