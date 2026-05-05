A settembre si concluderà il ciclo di eventi Poggio Arena Live, con due serate dedicate alla musica techno e a un concerto di Raf. Durante il programma, sono stati protagonisti DJ che hanno trasformato il parco in un’area dedicata alla musica elettronica. Per le prossime date, si alterneranno modalità di accesso gratuite e con biglietti a pagamento, modificando il modo in cui il pubblico potrà partecipare agli eventi.

? Cosa scoprirai Chi sono i DJ che trasformeranno il parco in una techno arena?. Come cambierà l'accesso agli eventi tra gratuità e biglietti a pagamento?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio i Metempsicosi per chiudere l'estate?. Quale strategia ha spinto il Comune a mescolare generazioni così diverse?.? In Breve Venerdì spettacolo gratuito anni 90, sabato techno gratuita e domenica Raf a 10 euro.. Sabato al Parco del Ricordo con i Metempsicosi, Ricky Le Roy e Mario Più.. Joy Kitikonti, Oozicky e Luca Pechino completano il cast della serata elettronica.. Andrea Bergami e Emiliano Peccenini coordinano la strategia culturale del weekend.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poggio Arena Live: techno e Raf chiudono il programma a settembre

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