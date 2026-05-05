La Reggiana si avvicina ai playoff con l’obiettivo di evitare l'incontro con l’Olimpia Milano ai quarti. Per riuscirci, deve sperare in determinati risultati delle altre squadre, in particolare di Treviso, che potrebbero influenzare il suo posizionamento nel tabellone. I calcoli e le possibilità sono ancora aperti, e la disputa rimane molto aperta in vista degli incontri decisivi.

? Cosa scoprirai Come può la Reggiana evitare l'Olimpia Milano nei playoff?. Quali risultati servono a Treviso per cambiare il destino biancorosso?. Perché la vittoria di Tortona influisce sul sesto posto della Reggiana?. Cosa garantisce alla squadra l'accesso diretto alla Basketball Champions League?.? In Breve Possibile sfida con Venezia se la Reggiana vince a Treviso e la Reyer perde con Tortona.. Lotta per l'ottavo posto tra Varese con 24 punti e Trento a 2 punti.. Il sesto posto garantisce alla Reggiana l'accesso diretto alla Basketball Champions League.. L'incontro con l'Olimpia Milano è previsto tra il 16 e il 17 maggio.. La Pallacanestro Reggiana punta ai quarti di finale dei playoff scudetto contro l’Olimpia Milano, se i risultati del prossimo fine settimana confermeranno le attuali gerarchie della classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff, Reggiana verso l’Olimpia: i calcoli per i quarti

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