Pisa bonus mobilità | 400 euro per 32 residenti fragili

A Pisa, 32 residenti fragili hanno ricevuto un bonus mobilità di 400 euro ciascuno, secondo quanto stabilito dal Comune. Tra i beneficiari, tre richiedenti sono stati esclusi dalla graduatoria ufficiale. La somma prevista per ogni beneficiario è stata raddoppiata rispetto a quanto inizialmente programmato. Queste decisioni sono state adottate nell’ambito delle misure di sostegno locale rivolte ai cittadini più vulnerabili.

? Cosa scoprirai Chi sono i tre richiedenti esclusi dalla graduatoria comunale?. Come è stato possibile raddoppiare l'importo previsto per ogni beneficiario?. Quali comuni limitanei sono inclusi nel raggio d'azione del bonus?. Entro quale data esatta devono essere utilizzati i fondi stanziati?.? In Breve Fondo totale di 15mila euro distribuito tra 32 residenti fragili.. Contributo raddoppiato da 200 a 400 euro per ogni beneficiario.. L'assessore Bonanno mira all'autonomia di anziani e persone sole.. Utilizzo del bonus entro il 31 dicembre presso operatori convenzionati.. Trentadue residenti pisani riceveranno 400 euro ciascuno grazie alla graduatoria del bonus Viaggio in tranquillità 2026, pubblicata oggi sul sito istituzionale del Comune di Pisa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pisa, bonus mobilità: 400 euro per 32 residenti fragili Notizie correlate Pisa: 15mila euro per i trasporti dei fragiliIl Comune di Pisa ha varato un nuovo bando sociale per sostenere gli spostamenti delle persone fragili. Nuove Acque triplica il bonus sociale. Pronti 300mila euro per le famiglie fragiliAREZZO Nuove misure straordinarie a sostegno delle famiglie più fragili: Nuove Acque ha deciso di destinare 300mila euro di risorse proprie per... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Bonus Viaggio in tranquillità: 32 beneficiari fino a 400 euro per la mobilità; Sociale, pubblicata la graduatoria del bonus 'Viaggio in tranquillità 2026': 400 euro a beneficiario. La sfida della mobilità sostenibile: A Pisa serve un progetto organico. Controproducenti interventi spotPer la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile dell’Università di Pisa la mobilità sostenibile rappresenta un asse strategico di policy. L’Ateneo è una comunità di circa 50mila persone tra studenti e ... lanazione.it Università di Pisa, la mobilità sanitaria alimenta il divario Nord-SudPisa, 24 febbraio 2025 - Sono oltre mezzo milione di Italiani che ogni anno si spostano per cure mediche da una regione all’altra, generando un flusso che nel 2019 ha raggiunto 3,7 miliardi di euro ... lanazione.it Libreria Fogola Pisa - facebook.com facebook Pisa nel pallone: il podcast che racconta la squadra nerazzurra x.com