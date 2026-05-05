Pioggia dopo il fuoco | Ora si rischiano anche esondazioni

Dopo incendi che hanno interessato il Monte Faeta, si prevede un’intensa pioggia che potrebbe causare esondazioni. Secondo le previsioni, tra oggi e domani sono attesi più di 70 millimetri di pioggia sul versante interessato. La Regione ha emesso un’allerta arancione per questa zona, che ha già subito danni alla sua copertura naturale a causa del fuoco.

Dopo il fuoco, adesso è l’acqua a minacciare il Monte Faeta: oltre 70 millimetri di pioggia sono pronti a martellare tra oggi e domani un versante che ha perso ha perso la sua protezione naturale, come annunciato con l’allerta arancione regionale. A spiegare la situazione è Matteo Nigro, idrogeologo e ricercatore dell’Università di Pisa. "Le prime ondate di pioggia - sottolinea - portano via la cenere e scatenano un’erosione brutale che intasa i condotti. Solo col tempo la terra riuscirà ad assestarsi, ma in questa fase il monitoraggio deve essere costante". Nigro, perché la pioggia fa così paura dopo un incendio? "L’effetto che hanno gli incendi di medio-alta intensità sul suolo è quello di compattarlo e renderlo idrorepellente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Afrique du Sud : sécheresses extrêmes et inondations dévastatrices -Documentaire Catastrophe- AMP

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