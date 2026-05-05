Acqua dopo fuoco | Rischio anche di esondazioni

Dopo l’incendio che ha interessato il Monte Faeta, si prospetta un nuovo pericolo legato alle piogge. Tra oggi e domani, sono previsti oltre 70 millimetri di pioggia nella zona, secondo l’allerta arancione emanata dalla regione. La forte pioggia potrebbe aumentare il rischio di esondazioni, considerando che il versante ha ormai perso la sua copertura naturale di protezione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui danni o sulla situazione attuale.

di Mario Ferrari Dopo il fuoco, adesso è l’acqua a minacciare il Monte Faeta: oltre 70 millimetri di pioggia sono pronti a martellare tra oggi e domani un versante che ha perso ha perso la sua protezione naturale, come annunciato con l’ allerta arancione regionale. A spiegare la situazione è Matteo Nigro, idrogeologo e ricercatore dell’ Università di Pisa. "Le prime ondate di pioggia - aggiunge - portano via la cenere e scatenano un’ erosione brutale che intasa i condotti. Solo col tempo la terra riuscirà ad assestarsi, ma in questa fase il monitoraggio deve essere costante". Nigro, perché la pioggia fa così paura dopo un incendio? "L’effetto che hanno gli incendi di medio-alta intensità sul suolo è quello di compattarlo e renderlo idrorepellente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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