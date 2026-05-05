Piogge e temporali in arrivo ma da giovedì 7 maggio cambia tutto

Da giovedì 7 maggio, le condizioni meteorologiche cambieranno nel Nord Italia con l’arrivo di piogge e temporali. L’indebolimento dell’anticiclone presente sulle regioni mediterranee permetterà a una depressione atlantica di estendersi verso l’Europa occidentale, portando con sé una serie di impulsi perturbati che interesseranno diverse zone. La situazione si manterrà instabile nei giorni successivi, con precipitazioni che si intensificheranno.

Con l’indebolimento dell’anticiclone alle latitudini mediterranee - come sottolineato dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3bMeteo, una depressione atlantica ne approfitterà per allungarsi verso l’Europa occidentale e il Nord Italia, pilotando una serie di impulsi perturbati che interesseranno.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Da lunedì cambia tutto: tornano piogge e temporali, temperature in caloGià nel corso di domenica, secondo le previsioni di 3BMeteo, l'anticiclone inizierà a cedere sotto la doppia spinta di una perturbazione in arrivo...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Allerta meteo per pioggia e temporali forti / Notizie / Novità / Homepage; In Emilia-Romagna, dopo il sole arrivano piogge e temporali; Pioggia e temporali in arrivo, scatta l'allerta meteo. La zona dell'incendio sorvegliata speciale; Maltempo, piogge e temporali in settimana: Per il 1° Maggio torna il sole.

Torna il maltempo, piogge e temporali al Centro-Nord. Allerta arancione in ToscanaDopo la rimonta dell'alta pressione che ha garantito per tutto il weekend del 1 maggio 2026 un clima tipicamente primaverile - estivo, la prima settimana del mese è nel segno del maltempo ... rainews.it

Ribaltone d’inizio maggio: piogge e temperature in calo al Nord, caldo quasi estivo al SudDopo il weekend di sole arriva una perturbazione atlantica: temporali e temperature in forte calo al Centro-Nord, mentre il Sud resta più stabile e caldo con punte fino a 30 gradi ... rainews.it

Settimana di maltempo al Centro-Nord, estate anticipata al Sud Nelle prossime ore al settentrione potrebbero cadere le piogge più dell'intero maggio Piogge e fresco al Centro-Nord, sole e clima da piena estate all'estremo Sud: sarà una settimana dai contrast - facebook.com facebook

Piogge persistenti al Centro-Nord, caldo in aumento al Sud x.com