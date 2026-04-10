Da lunedì cambia tutto | tornano piogge e temporali temperature in calo

Da lunedì il meteo subirà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge e temporali su molte regioni. Durante la giornata di domenica, l’anticiclone presente sulla penisola comincerà a indebolirsi, mentre una perturbazione proveniente dalla Francia e un vortice proveniente dall’Algeria si avvicineranno, portando con sé instabilità e un calo delle temperature.

Già nel corso di domenica, secondo le previsioni di 3BMeteo, l'anticiclone inizierà a cedere sotto la doppia spinta di una perturbazione in arrivo dalla Francia e di un vortice in risalita dall'Algeria. Con l'inizio della nuova settimana la loro azione congiunta darà vita ad una dinamica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Meteo, cambia tutto nel weekend: tornano piogge e temporali al Centro-Sud Puglia, settimana di maltempo: perturbazioni, piogge e temperature in calo da lunedì. Attenzione al Salento.La Puglia si prepara ad affrontare una settimana meteorologicamente instabile, dominata da ripetuti affondi di perturbazioni atlantiche che... Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi. Argomenti più discussi: Meteo: cambia tutto da lunedì, tornano piogge e temporali. Le ultime novità; Meteo, il caldo e l’alta pressione non lasciano la Toscana. Ma dopo il weekend cambia tutto; Il Meteo delle Valli - Weekend ancora soleggiato e mite, poi cambia tutto; ? Meteo, ancora giorni di vento in Trentino. Ma per Pasqua e Pasquetta cambia tutto. Cambia tutto da lunedì, tornano piogge e temporali. Le ultime novità x.com Come cambia il tempo tra lunedì 6 e martedì 7 aprile Le previsioni di www.meteo.it - facebook.com facebook