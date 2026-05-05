Picchiano e rapinano un 80enne disabile facendolo cadere dalla carrozzina | identificato un 28enne già in carcere a Parma

Un uomo di 80 anni disabile, in sedia a rotelle, è stato vittima di una rapina avvenuta il 7 aprile in una stazione a Reggio Emilia. Durante il tentativo di rapina, il malvivente lo ha colpito e fatto cadere dalla carrozzina. Un uomo di 28 anni, di origine egiziana e già detenuto in un carcere di Parma, è stato accusato e ha ricevuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per questo episodio.

Un 28enne egiziano, già detenuto nel carcere di Parma, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la violenta rapina, avvenuta il 7 aprile in stazione a Reggio Emilia, nei confronti di un uomo di 80 anni, invalido al 100% e in sedia a rotelle.Insieme al giovane è stato.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Picchiano e rapinano un 80enne disabile, facendolo cadere dalla carrozzina: denunciato un 28enne già in carcere a ParmaUn 28enne egiziano, già detenuto nel carcere di Parma, è stato denunciato per la violenta rapina, avvenuta il 7 aprile in stazione a Reggio Emilia,... Ruba carrozzina a insegnante disabile: scoperto e denunciato dalla PoliziaPer la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se… Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rapina il supermercato e poi si cambia d'abito più volte: individuato e arrestato dopo un mese e mezzo; Brescia, aggredisce controllore sul bus e la prende a schiaffi per rubarle il cellulare; Picchiano e spogliano un ragazzino, due minori denunciati per rapina: Uno indossava le scarpe della vittima; Aggressione a Villaseta, uomo picchiato dentro un’attività commerciale. Boscoreale, picchiano e rapinano vittima in strada: due arrestiUna rapina a Boscoreale, arrestati due bulgari accusati di avere picchiato e derubato la loro vittima. Il raid a marzo scorso, dopo dopo due mesi oggi a Pagani i Carabinieri della Stazione di Boscorea ... lostrillone.tv Potenza Picena, prende i soldi della moglie e la picchia: 43enne condannato per rapinaOggi in tribunale a Macerata si è svolto il processo con il rito abbreviato. È finito sotto accusa per rapina e estorsione un uomo di 43 anni ... centropagina.it Faenza, minorenni picchiano coetanei e aggrediscono anche le forze dell’ordine: arrestati - facebook.com facebook