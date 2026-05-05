Picchiano e rapinano un 80enne disabile facendolo cadere dalla carrozzina | denunciato un 28enne già in carcere a Parma

Un uomo di 80 anni, disabile al 100% e in sedia a rotelle, è stato vittima di una rapina avvenuta il 7 aprile in una stazione di Reggio Emilia. Durante l’aggressione, è stato picchiato e fatto cadere dalla carrozzina. Un 28enne egiziano, già in carcere a Parma, è stato denunciato per l’episodio. La polizia ha raccolto le testimonianze e avviato le indagini.

Un 28enne egiziano, già detenuto nel carcere di Parma, è stato denunciato per la violenta rapina, avvenuta il 7 aprile in stazione a Reggio Emilia, nei confronti di un uomo di 80 anni, invalido al 100% e in sedia a rotelle. Insieme al giovane è stato denunciato anche un 30enne cubano, che avrebbe.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Ruba carrozzina a insegnante disabile: scoperto e denunciato dalla PoliziaPer la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se… Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale... Ritrovata dalla polizia la carrozzina rubata a Valeria, la prof disabile trasferita a MilanoSi chiude con un lieto fine la vicenda di Valeria, la giovane insegnante di filosofia disabile a cui era stata rubata la carrozzina nell'androne del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rapina il supermercato e poi si cambia d'abito più volte: individuato e arrestato dopo un mese e mezzo; Brescia, aggredisce controllore sul bus e la prende a schiaffi per rubarle il cellulare; Picchiano e spogliano un ragazzino, due minori denunciati per rapina: Uno indossava le scarpe della vittima; Aggressione a Villaseta, uomo picchiato dentro un’attività commerciale. Boscoreale, picchiano e rapinano vittima in strada: due arrestiUna rapina a Boscoreale, arrestati due bulgari accusati di avere picchiato e derubato la loro vittima. Il raid a marzo scorso, dopo dopo due mesi oggi a Pagani i Carabinieri della Stazione di Boscorea ... lostrillone.tv Potenza Picena, prende i soldi della moglie e la picchia: 43enne condannato per rapinaOggi in tribunale a Macerata si è svolto il processo con il rito abbreviato. È finito sotto accusa per rapina e estorsione un uomo di 43 anni ... centropagina.it Faenza, minorenni picchiano coetanei e aggrediscono anche le forze dell’ordine: arrestati - facebook.com facebook