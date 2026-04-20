Ma basteranno sei episodi a contenere tutti i colpi di scena già presenti nel libro da cui è tratto, The Long Game (il sesto della saga di Game Changers ideata da Rachel Reid)? La risposta la dà il creatore Jacob Tierney che giorni fa aveva già preannunciato la possibilità di spalmare le vicende del romanzo su più stagioni. Ma questo è solo l’inizio: nel weekend del BookCon di New York si è riunito con la scrittrice per un panel durante il quale sono emerse succose novità per i fan. I prossimi appuntamenti Innanzitutto ricapitoliamo le date chiavi: nei prossimi mesi uscirà in Italia il primo volume del franchise sport romance, Game Changer (Always Publishing), incentrato sulla storia di Scott e Kip, che gli spettatori hanno già visto sviluppata soprattutto nella terza puntata della prima stagione di Heated Rivalry.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Heated Rivalry 2, la serie cambia pelle: dall’amore segreto al coming out, tutte le novità della prossima stagione

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La seconda stagione di Heated Rivalry è ufficialmente prevista per il 2027. x.com

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