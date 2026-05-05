pesca agonisti under in gara a consandolo

Dopo la conclusione del Campionato del Mondo, le attività della Federazione riprendono a pieno ritmo. A Consandolo si svolge una gara di pesca dedicata agli agonisti under, con giovani partecipanti che si sfidano in una competizione che coinvolge diverse tecniche di pesca. L’evento rientra nel calendario ufficiale e vede la partecipazione di numerosi atleti provenienti da varie regioni.

Passata l’euforia per il Campionato del Mondo, riprendono tutte le attività della Federazione a tutti i livelli. Il Campionato Italiano er Method ha disputato la prima prova sul campo di gara di Ostellato Vecchio valevole come qualificazione alle due prove di finale in programma sempre ad Ostellato nei giorni 6 e 7 giugno. Tra gli ottanta qualificati sono presenti anche Alberto Montanari della Garisti Dario Tubertini e Nicola Pulga del Carp Lab Team. Ha preso il via anche l’ attività giovanile provinciale con la disputa di gara uno al Lago di Consandolo. La classifica di giornata degli Esordienti vede al 1° posto Diego Felloni con oltre 42 kg.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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