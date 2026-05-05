Perugia interventi di ripristino della segnaletica stradale | nuove ordinanze

Il Comune di Perugia ha emanato nuove ordinanze riguardanti modifiche alla viabilità, in seguito a lavori sulla rete idrica della città. Per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale, sono stati adottati interventi di ripristino e aggiornamento della segnaletica stradale. Le modifiche sono state rese necessarie per permettere lo svolgimento delle operazioni senza problemi e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

A seguito di alcuni lavori eseguiti sulla rete idrica del capoluogo il Comune di Perugia ha emesso alcune ordinanze con modifiche alla viabilità per eseguire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Via Volumnia, rotatoria Scandellari, stada Caselli, via della Segale Con ordinanza n.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perugia, interventi di asfaltatura e ripristino segnaletica stradale: le zone interessate dai lavori Perugia, proseguono i lavori di ripristino della segnaletica stradaleProseguono a Perugia i lavori per il ripristino della segnaletica stradale in alcune zone della città. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Perugia, ripristino della segnaletica stradale nelle aree di parcheggio: al via i lavori; Strade da rifare, Provincia e Comune a braccetto; Perugia, proseguono gli interventi per la messa in sicurezza di via del Mercato; Sisma 2023, i primi finanziamenti ad alcune chiese danneggiate. Perugia, ripristino della segnaletica stradale nelle aree di parcheggio: al via i lavoriIl Comune di Perugia, con ordinanza n. 717 del 30 aprile 2026, ha adottato una serie di provvedimenti che resteranno in vigore in alcune vie del capoluogo per permettere il ripristino della segnaletic ... perugiatoday.it Perugia, il centro di raccolta di Sant’Andrea delle Fratte riparteIl centro di raccolta di via Sandro Penna, a Sant’Andrea delle Fratte, riparte e riapre al pubblico dopo un periodo di chiusura dovuto a interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione com ... perugiatoday.it Su un muro del centro di Perugia uno spazio dedicato al 'necrologio degli animali' #ANSA - facebook.com facebook #Giotto e i Giotteschi a Perugia per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco Una delle più grandi mostre mai realizzate su Giotto ripercorre la decorazione della Basilica di San Francesco d’Assisi x.com