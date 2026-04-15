Perugia proseguono i lavori di ripristino della segnaletica stradale

A Perugia sono in corso interventi di riparazione e rinnovo della segnaletica stradale in diverse aree della città. Le opere interessano tratti di strada dove sono stati riscontrati danni o usura della segnaletica esistente. I lavori sono stati avviati per garantire una migliore visibilità e sicurezza sulla rete stradale locale. La durata degli interventi e le zone coinvolte non sono state ancora comunicate ufficialmente.

Proseguono a Perugia i lavori per il ripristino della segnaletica stradale in alcune zone della città.Il Comune, su richiesta della ditta esecutrice, ha disposto la proroga dell'ordinanza n. 564 entrata in vigore il 1 aprile 2026 su alcune vie e strade del capoluogo. Con la nuova ordinanza n. 616.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perugia, interventi di asfaltatura e ripristino segnaletica stradale: le zone interessate dai lavori Lavori di ripristino della pavimentazione stradale, senso unico alternato in via Violone di GattolinoÈ stata emanata un’ordinanza che dispone una modifica temporanea alla circolazione in via Violone di Gattolino, al fine di consentire lo svolgimento... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Perugia, approvata una nuova variante al progetto della scuola di Ponte Pattoli; E45, lavori Anas a Balanzano Perugia: nuove chiusure di carreggiata -; Lavori stradali a Balanzano lungo la E45: le date e come cambia la viabilità; Perugia, messa in sicurezza di alberature pericolose: modifiche alla circolazione. E45, lavori Anas a Balanzano Perugia: nuove chiusure di carreggiataNuove chiusure di carreggiata sulla E45 a Balanzano Perugia. Lo annuncia Anas che sta proseguendo le attività per la sostituzione dello spartitraffico centrale (new jersey) nell’ambito del programma d ... umbria24.it A Perugia doppio segnale per il patrimonio: acquedotto medievale chiuso per restauro e lavori al monumento ai cadutiE’ stato chiuso già da martedì il primo tratto del percorso pedonale dell’acquedotto medievale di Perugia dall’inizio (lato via Baldeschi) fino al civico 2. Si tratta di una misura necessaria ai fini ... corrieredellumbria.it Perugia in lutto, è morto Nazzareno Ramoni Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook Umbria, Perugia, Località Ponte Valleceppi Pretola, il fiume Tevere. x.com