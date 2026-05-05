Perugia il centro di raccolta di Sant’Andrea delle Fratte riparte

Il centro di raccolta situato in via Sandro Penna, a Sant’Andrea delle Fratte, ha riaperto al pubblico dopo essere stato chiuso temporaneamente. La chiusura è durata durante i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione della struttura. Ora il centro è nuovamente accessibile agli utenti, che potranno usufruire dei servizi offerti. La riapertura si inserisce in un intervento più ampio di miglioramento dell’impianto.

Il centro di raccolta di via Sandro Penna, a Sant’Andrea delle Fratte, riparte e riapre al pubblico dopo un periodo di chiusura dovuto a interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione complessiva della struttura. All’inaugurazione sono intervenuti David Grohmann, assessore.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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