Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una bisarca lungo l'autostrada A21 | morto un 69enne

Un uomo di 69 anni ha perso il controllo della sua auto e si è scontrato contro una bisarca lungo l'autostrada A21, nel tratto tra Broni e Stradella, in provincia di Pavia. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e, nonostante l'intervento dei soccorritori, l'uomo è deceduto sul posto. La polizia stradale sta accertando le cause dello scontro.

Un 69enne è morto dopo essersi schiantato con l'auto contro una bisarca lungo l'autostrada A21. L'incidente è avvenuto nel tratto pavese compreso tra Broni e Stradella.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: morto 19enne animatore dell’oratorioUn ragazzo di 19 anni è morto nella notte tra il 7 e l'8 marzo a causa di un incidente avvenuto in viale Giardini d'Ottavia. Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il parapetto della statale a Castro: ferite quattro 15enniQuattro ragazze di 15 anni sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato sulla statale che costeggia il lago d'Iseo a Castro... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Paura sulla strada all'alba, perde il controllo dell'auto in paese e il mezzo si ribalta (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi con l'ambulanza; Perde il controllo dell'auto e carambola fuori strada; Incidente a Civitavecchia: perde controllo dell'auto alla rotatoria e si schianta contro un muro; Perde il controllo dell’auto a causa di una grossa buca. Silvia perde il controllo dell'auto e si schianta contro un'Audi: la psicologa muore a 32 anni dopo 5 giorni di agoniaCARBONERA (TREVISO) - Non ce l’ha fatta Silvia Zampieri, la psicologa 32enne vittima di un terribile incidente stradale mercoledì scorso in via Codalunga a Mignagola ... ilmattino.it Audi RS6 perde il controllo al Nürburgring: il video dell'incidente del prototipo fa discutereUn prototipo della futura Audi RS6 Avant è stato protagonista di un incidente al Nürburgring durante una sessione di sviluppo. Il pilota ha perso il controllo in curva finendo contro le barriere: dann ... automoto.it Camion perde il cassone con il carico in autostrada, disagi alla circolazione in A4 - facebook.com facebook Robbie Williams perde mezzo dente lavandoli: un caso insolito che riporta una domanda concreta. Cosa fare quando si spezza un dente I consigli dell’odontoiatra per intervenire subito x.com