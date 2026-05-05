Perde il controllo dell' auto e si ribalta | dopo l' impatto il veicolo ha preso fuoco

Oggi ad Afragola, vicino alla chiesa del Santissimo Rosario in via Plebiscito, si è verificato un grave incidente stradale. Un'auto ha perso il controllo, si è ribaltata e, subito dopo l'impatto, ha preso fuoco. I soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e spegnere le fiamme. Non sono ancora note le cause dell'incidente né eventuali feriti.

Un tremendo incidente si è verificato oggi ad Afragola, nei pressi della chiesa del Santissimo Rosario, in via Plebiscito. Un uomo avrebbe perso il controllo della propria auto a causa di un malore. L'auto, sulla quale viaggiava anche la moglie, ha urtato contro il marciapiede e si è capovolta.🔗 Leggi su Napolitoday.it The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Incidente stradale, perde il controllo del veicolo e si ribaltaUn incidente stradale autonomo si è verificato lungo la strada statale Valnerina, in zona Cervara, nel corso della mattinata di martedì 5 maggio. Perde il controllo dell'auto e si ribaltaUna 29enne ha perso il controllo della sua auto e, impattando contro il guardrail, il mezzo si è ribaltato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Paura sulla strada all'alba, perde il controllo dell'auto in paese e il mezzo si ribalta (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi con l'ambulanza; Perde il controllo dell'auto e carambola fuori strada; Incidente a Civitavecchia: perde controllo dell'auto alla rotatoria e si schianta contro un muro; Perde il controllo dell’auto a causa di una grossa buca. Silvia perde il controllo dell'auto e si schianta contro un'Audi: la psicologa muore a 32 anni dopo 5 giorni di agoniaCARBONERA (TREVISO) - Non ce l’ha fatta Silvia Zampieri, la psicologa 32enne vittima di un terribile incidente stradale mercoledì scorso in via Codalunga a Mignagola ... ilmattino.it Nella notte perde il controllo dell’auto e finisce contro un alberoGUASTALLA (Reggio Emilia) – E’ finito con l’auto contro un albero. Protagonista involontario del brutto incidente, un uomo di 50 anni di Pegognaga (Mantova), che attorno alle 2 della scorsa notte ha p ... reggionline.com Robbie Williams perde mezzo dente lavandoli: un caso insolito che riporta una domanda concreta. Cosa fare quando si spezza un dente I consigli dell’odontoiatra per intervenire subito x.com NanoTV. . #afragola Grave incidente davanti alla chiesa del S.S. Rosario Uomo perde il controllo dell'auto dopo malore. Era a bordo con la moglie quando ha avvertito un malore, l'auto una Peugeot 3008 ha urtato sul marciapiede e si è capovolta finendo la c - facebook.com facebook