Penelope Trappes ha annunciato l’uscita di “Opvs Novum: A Requiem Reworked”, un progetto che presenta una rivisitazione del suo album “A Requiem”. Questa versione include le collaborazioni di artisti come Julia Holter, Gazelle Twin, Saint Etienne e Midwife. La pubblicazione si propone come una nuova interpretazione del lavoro originale, con reinterpretazioni sonore realizzate in collaborazione con diversi musicisti.

Penelope Trappes pubblica “Opvs Novum: A Requiem Reworked”, rivisitazione del suo album “A Requiem” con Julia Holter, Gazelle Twin, Saint Etienne, Midwife e altri. Un requiem che rinasce, si frantuma e si ricompone in nuove forme. Il 29 maggio uscirà “Opvs Novum: A Requiem Reworked”, il progetto in cui Penelope Trappes affida a una selezione di artisti affini la rilettura del suo quinto album, A Requiem, pubblicato nell’aprile 2025. Non un semplice disco di remix, ma un’opera collettiva che attraversa dieci sensibilità diverse, ampliando la dimensione emotiva e rituale dell’originale. Accanto a Julia Holter, che firma una delle reinterpretazioni più attese, compaiono Klara Lewis, Flora Yin-Wong, PRIZMA9, Midwife, Gazelle Twin, Stephen Mallinder dei Cabaret Voltaire, Saint Etienne, Smote, Dania e Sarahsson.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Penelope Trappes annuncia “Opvs Novum”: il requiem si trasforma in un nuovo rito sonoro

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