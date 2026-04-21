Serie di posti di blocco sui passi del Mugello | 16 infrazioni in un giorno 3 mezzi fermati

Da firenzetoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile sono stati effettuati diversi posti di blocco lungo i passi del Mugello, tra Passo della Futa e Passo della Raticosa, nell’ambito dell’operazione “Passi sicuri”. Durante l’intervento sono state controllate 89 moto e 2 autovetture, con un totale di 16 infrazioni riscontrate e tre veicoli fermati. L’operazione ha coinvolto le forze di polizia locale dell’Unione Mugello e le altre forze di polizia presenti sul territorio.

Sono 89 le moto e 2 le autovetture controllate, per un totale di 16 violazioni accertate: è questo il bilancio dell’operazione “Passi sicuri”, svolta sabato 18 aprile sulla SS 65, tra Passo della Futa e Passo della Raticosa, dalla Polizia locale dell’Unione Mugello insieme alla Polizia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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