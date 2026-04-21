Serie di posti di blocco sui passi del Mugello | 16 infrazioni in un giorno 3 mezzi fermati

Sabato 18 aprile sono stati effettuati diversi posti di blocco lungo i passi del Mugello, tra Passo della Futa e Passo della Raticosa, nell’ambito dell’operazione “Passi sicuri”. Durante l’intervento sono state controllate 89 moto e 2 autovetture, con un totale di 16 infrazioni riscontrate e tre veicoli fermati. L’operazione ha coinvolto le forze di polizia locale dell’Unione Mugello e le altre forze di polizia presenti sul territorio.

Sono 89 le moto e 2 le autovetture controllate, per un totale di 16 violazioni accertate: è questo il bilancio dell’operazione “Passi sicuri”, svolta sabato 18 aprile sulla SS 65, tra Passo della Futa e Passo della Raticosa, dalla Polizia locale dell’Unione Mugello insieme alla Polizia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Angela De Gaetano in “Un altro giorno ancora - Sui passi di Renata Fonte” Passi del Mugello ‘sorvegliati speciali’, al via controlli straordinari interforzeMugello (Firenze), 3 aprile 2026 – I passi del Mugello diventano ‘sorvegliati speciali’, e prendono il via controlli straordinari interforze. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Bridgerton, ecco i luoghi delle riprese della serie, che potete visitare nella vita reale; Un’icona di design si aggira per il Fuorisalone con una serie di Aperitivi a Caso; Serie B, Sampdoria-Monza 0-3: dominio biancorosso e gol spaziale di Petagna; Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari. 5 iconici posti di lavoro delle serie tv, dal peggiore al migliore5 serie comedy ambientate nel mondo del lavoro che hanno segnato la storia delle serie TV e che sono diventate iconiche ... serial.everyeye.it Telesveva. . +++"STORIE" DI SERIE D: BARLETTA SALUTA LA CATEGORIA CON DUE GIORNATE DI ANTICIPO, FASANO DI NUOVO SECONDO IN CLASSIFICA, MANFREDONIA-FIDELIS ANDRIA LIVE DOMENICA SU TELESVEVA – FESTA ANCHE PER I - facebook.com facebook "Cosa fa la 'Ricchezza delle Nazioni" è la serie di corti animati con l'AI per celebrare i 250 anni dalla pubblicazione dell'opera maestra di Adam Smith. Guarda gli episodi precedenti su @istbrunoleoni x.com