Parco Cesarea Tritto FI | Doveva essere un polmone verde oggi è una giungla urbana

Il Parco Cesarea di via Don Carlo Sala, progettato come un’area verde cittadina destinata a offrire spazi di aggregazione, si trova attualmente in condizioni di totale abbandono. Un rappresentante locale ha espresso come l’area, che avrebbe dovuto essere un “polmone verde” del quartiere, si sia trasformata in una sorta di giungla urbana, rendendo impossibile il suo utilizzo da parte dei residenti.

“Doveva essere il polmone verde del quartiere, uno spazio di aggregazione moderno e curato. Invece, il Parco Urbano Cesarea di via Don Carlo Sala, versa oggi in uno stato di totale abbandono che ne impedisce di fatto qualsiasi utilizzo da parte della cittadinanza”, così interviene Nicola Tritto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Asplenio: 5 regole per una giungla urbana perfettaIl desiderio di trasformare il salotto in una giungla urbana elegante è diventato un obiettivo concreto cerca di portare la natura all’interno delle... In Brianza un nuovo parco dell'acqua: il polmone verde che difende la città dagli allagamentiSarà un nuovo polmone verde dove i cittadini potranno fare sport, regalarsi un momento di relax, giocare, incontrarsi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Tritto (FI). Parco Cesarea: da Fiore all’occhiello a giungla urbana. La protesta dei residenti di via Don Carlo Sala.Il degrado e l'inagibilità. La situazione segnalata dai residenti è critica: l’erba ha raggiunto un’altezza tale da rendere il parco impraticabile. Non si tratta solo di un problema estetico, ma di u ... ravennawebtv.it Parco Cesarea quasi finito Mancano però gli ultimi alberiFino al 2024, d’accordo col Comune, i costi di manutenzione saranno a carico del Gruppo Ritmo che lì vicino sta realizzando un nuovo quartiere residenziale. Ai raggi x anche gli altri ‘polmoni’ ... ilrestodelcarlino.it