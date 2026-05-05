Palestra e gestione dei pini Venerdì l’incontro pubblico

Venerdì sera alle 21, presso l’auditorium Sant’Angelo, si terrà un incontro pubblico promosso dal centrodestra locale. L’evento, intitolato “Bastia merita risposte”, si concentrerà sulla gestione delle aree verdi e sulla tutela dei pini nel territorio. La convocazione mira a coinvolgere i cittadini e a discutere delle questioni legate alla manutenzione e alla tutela degli spazi pubblici.

“Bastia merita risposte“ è l’incontro di venerdì 8, alle 21, all’auditorium Sant’Angelo promosso dal centrodestra bastiolo. Al centro del dibattito - evidenziano i promotori -, due ferite aperte nel tessuto urbano e sociale della città: la ricostruzione della palestra della scuola media “Colomba Antonietti“ e la gestione della sicurezza ambientale legata ai pini. "Siamo di fronte a una paralisi amministrativa inaccettabile – dicono i rappresentanti delle forze di opposizione –. Per quanto riguarda la palestra, parliamo di un’opera da 1,3 milioni di euro, già finanziata e appaltata dalla precedente amministrazione. Oggi, nel 2026, il cantiere è abbandonato e il contratto è stato revocato a causa di modifiche progettuali tardive e gestite con approssimazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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