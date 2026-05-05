Palermo C5 rosanero sconfitti 5-4 dall' Agrigento Futsal nella finale regionale playoff

Nella finale regionale dei playoff di calcio a cinque, l'Agrigento Futsal ha battuto il Palermo 5-4 in una partita disputata al Pala Don Bosco. La sfida ha visto i rosanero perdere di misura, con entrambe le squadre che hanno segnato più volte nel corso dell'incontro. Con questa vittoria, l'Agrigento si è qualificata per la finale regionale, mentre il Palermo ha concluso la sua corsa ai playoff.

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