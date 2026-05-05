In Brianza arriva il progetto Mistery Box, un'iniziativa che permette di acquistare pacchi a prezzo ridotto. Questi pacchi contengono prodotti provenienti da resi, giacenze di magazzino, stock invenduti, spedizioni smarrite e pacchi Amazon non ritirati dall’e-commerce. La vendita si svolge attraverso box misteriosi, senza conoscere in anticipo il contenuto. La proposta si rivolge a chi cerca occasioni e può accettare l’incertezza dell’acquisto.

Acquistare a prezzo di saldo prodotti provenienti da resi, giacenze di magazzino, stock invenduti, spedizioni smarrite e pacchi Amazon non ritirati dell’e-commerce. Sarà quello che brianzoli e non potranno fare dal 6 al 10 maggio al Torri Bianche di Vimercate dove andrà in scena il progetto.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Pacchi smarriti o non ritirati da acquistare a prezzo di saldo, sbarca in Brianza il progetto Mistery BoxAcquistare a prezzo di saldo prodotti provenienti da resi, giacenze di magazzino, stock invenduti, spedizioni smarrite e pacchi Amazon non ritirati...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Pacchi smarriti o non ritirati da comprare a prezzo di saldo, sbarca in Brianza il progetto Mistery Box; Shopping al buio e sostenibilità: all'iper arrivano le Mystery Box dove si può trovare di tutto.

Mystery Box sbarca in Brianza: ecco dove e cosa puoi trovare nei pacchi misteriosiArriva in Brianza il progetto Mystery Box: pacchi smarriti e resi venduti a sorpresa dal 6 al 10 maggio al Torri Bianche di Vimercate. monza-news.it

Pacchi smarriti venduti al chilo. Dietro il business delle mystery box ad ArezzoPrezzi che variano da 19,90 euro al chilo fino ai 39,90 delle scatole premium. Chi c'è dietro il nuovo fenomeno? Ecco come è andata nel primo appuntamento aretino e quali sono i prossimi eventi ... arezzonotizie.it

Le MISTERY BOX di AMAZON vi aspettano nella nostra galleria fino al 10 Maggio! Scegli, pesi e scopri cosa contengano le scatole con resi e pacchi smarriti di Amazon. Cosa aspettate - facebook.com facebook