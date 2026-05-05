Osservate il vostro felino Sarà proprio lui a dirvi chi è

Da ilrestodelcarlino.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I gatti sono animali noti per la loro natura indipendente e complessa, spesso fraintesi dalle persone che li circondano. A differenza di altri animali domestici, richiedono un rapporto che può risultare meno immediato e più sfaccettato. Osservare attentamente il comportamento di un felino permette di capire meglio chi sia e come si relazioni con l'ambiente e le persone intorno a lui.

I gatti sono animali complessi, indipendenti, spesso fraintesi e occorre accettare una relazione forse meno addomesticabile di una con un cane. Olga Pattacini (foto), veterinaria all’Ausl per 30 anni, ora psichiatra di gatti e cani, ha scritto l’affascinante, quanto scientifico libro: " Il linguaggio del gatto. Comprendere emozioni, gesti e segreti del nostro felino" (Diarkos editore in tutte le librerie). Perché questo libro? "Per passione ed equilibrio: dopo quello sul linguaggio dei cani, dovevo dare spazio ai gatti. Il loro linguaggio è ancora frainteso, difficile. Spesso vengono trattati come piccoli cani, ma sono etologicamente molto diversi, più complessi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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