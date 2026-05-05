Oroscopo di maggio 2026 segno per segno | il mese del bilancio gentile La classifica di tutti i segni

Oggi segna il primo martedì completo di maggio 2026 e l'oroscopo del mese invita a riflettere sui risultati ottenuti finora con un approccio gentile. Per tutto il mese, si consiglia di fare un bilancio personale e di valutare le situazioni senza fretta o giudizi duri. La guida astrologica fornisce una classifica di tutti i segni zodiacali, analizzando le influenze principali di questo periodo.

L'oroscopo di maggio 2026 entra oggi nel suo primo martedì pieno con un invito che durerà tutto il mese: fare un bilancio gentile. Domani pomeriggio alle 15:34 Plutone si fermerà a 5°30' dell'Acquario e comincerà cinque mesi di moto retrogrado, e oggi stesso una quadratura fra Mercurio e Plutone è la prima onda di questa revisione lenta. Nello stesso tempo, il cielo di terra — Mercurio in Toro dal 3, il Cazimi del 14, la Luna Nuova in Toro del 16, Marte in Toro dal 18 — offre il terreno solido per condurre il bilancio senza affanno. È un mese che chiede di lasciar andare con calma ciò che pesa e di dare forma a ciò che vale....🔗 Leggi su Feedpress.me

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