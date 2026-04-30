Oroscopo di maggio 2026 e le previsioni del mese segno per segno | l'amore bacia i Gemelli e poi il Cancro

L’oroscopo di maggio 2026 segnala un mese di cambiamenti e di influenze planetarie che coinvolgono diversi segni. Secondo le previsioni, Venere inizia a influenzare i Gemelli e successivamente il Cancro, portando momenti favorevoli in ambito sentimentale. Nel frattempo, Marte si concentra sull’Ariete e poi sul Toro, rafforzando le energie di questi segni. Il mese si presenta con molte variabili legate alle posizioni planetarie.