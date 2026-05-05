Nella settimana dal 4 al 10 maggio 2026, si evidenzia una fase di particolare rilievo astrologico con l’ingresso di Plutone in moto retrogrado nell’Acquario, previsto per il pomeriggio di martedì alle 15:34. Questa transizione segna l’inizio di un periodo di cinque mesi in cui il pianeta procederà all’indietro nel cielo. Già nella giornata di oggi si registra una quadratura tra Mercurio e Plutone, che anticipa le conseguenze di questa svolta astrale.

L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 ci consegna oggi alla sua giornata più viva: domani pomeriggio alle 15:34 Plutone si ferma in Acquario e comincia cinque mesi di moto retrogrado, e oggi stesso una quadratura fra Mercurio e Plutone ne è già la prima onda. È una settimana che chiede di ascoltare prima di decidere, soprattutto da mercoledì in poi. Firma: Artemide – Aggiornato il martedì 5 maggio 2026 Siamo già dentro la prima onda del retrogrado. Oggi pomeriggio la quadratura Mercurio-Plutone fa salire pensieri che scavano più del solito, intuizioni scomode su qualcuno o su qualcosa, una verità rimasta sottovoce che chiede di essere riconosciuta — non per provocare, ma perché serve come informazione.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026: Plutone retrogrado, la pausa più profonda del mese. La classifica dei segni

What emerges when Pluto reveals hidden truths

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