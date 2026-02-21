Oroscopo la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo | aspettando Mercurio retrogrado

Da febbraio 23 a marzo 1, Mercurio retrogrado ha portato maggiore sensibilità ai segni d'acqua, come Cancro, Pesci e Scorpione. Questi segni si sono distinti per la loro profondità e capacità di relazionarsi con gli altri, sia in amicizia che in amore. La posizione di Mercurio ha influenzato le emozioni e le decisioni di molte persone appartenenti a questi segni, che hanno vissuto settimane intense e ricche di introspezione. La settimana si conclude con un'attenzione particolare verso le relazioni.

Nella classifica dei segni più fortunati dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 accogliamo Mercurio retrogrado che rende ancora più sensibili e profondi i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione): perfetti sia come amici sia come amanti.