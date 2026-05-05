Nella settimana di apertura di Oroarezzo, gli operatori del settore oro si trovano a fronteggiare una situazione di incertezza. Mentre i volumi di affari diminuiscono, il prezzo dell’oro continua a salire. La questione della proroga della cassa integrazione rimane al centro delle discussioni, coinvolgendo sia gli organizzatori della fiera che le autorità governative. La vicenda ha portato l’attenzione anche alle questioni legali legate ai sostegni economici.

Arezzo, 5 maggio 2026 – L’oro di Arezzo al bivio. Nella settimana che apre le porte di Oroarezzo gli imprenditori attendono risposte, dai buyer versante fiera e dal governo sul nodo della proroga alla cassa integrazione. Imprenditori che resistono alla crisi dell’oro ai tempi del conflitto in Medioriente, ma tengono botta ormai da oltre un anno. E nei primi tre mesi del 2026 il quadro non è certo migliorato con lo stallo dell’hub di Dubai, ponte strategico per il business con l’Oriente, e il freno a mano tirato con cui la Turchia ha dato uno stop all’export aretino con la famigerata tassa sull’Iva al 6 per cento per i prodotti di oreficeria che arrivano dall’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oro, fiera sulla trincea della crisi. Calano gli affari, sale il prezzo: il caso approda alla Camera

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