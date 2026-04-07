Il caso dei mancati contributi pubblici al documentario su Regeni approda alla Camera

Il Ministero della Cultura ha deciso di non assegnare i contributi pubblici a un documentario dedicato a Regeni, escludendo così l’opera dai finanziamenti previsti per le produzioni culturali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le modalità di accesso ai fondi pubblici destinati a progetti audiovisivi. La questione si è recentemente trasferita alla Camera, dove si discute del caso e delle conseguenze di questa esclusione.

La decisione del Ministero della Cultura di escludere l’opera dai finanziamenti per le opere cinematografiche il documentario Giulio Regeni: Tutto il male del mondo, che racconta la storia del ricercatore ucciso in Egitto nel 2016, è diventato un caso politico: la questione è infatti arrivata alla Camera dei deputati, con tre interrogazioni presentate ad Alessandro Giuli da Pd, +Europa e Avs. Domani, mercoledì 8 aprile, il ministro della Cultura sarà in Aula per rendere conto dei mancati contributi pubblici per la pellicola, che è già uscita nella sale e ha vinto il Nastro della Legalità. Il docufilm ha vinto il premio Nastro della Legalità.... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il caso dei mancati contributi pubblici al documentario su Regeni approda alla Camera “Giulio Regeni, tutto il male del mondo”: proiezione speciale alla Camera dei DeputatiROMA – Martedì 31 marzo, a partire dalle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà la proiezione speciale... Leggi anche: Unife, il caso Regeni diventa memoria e impegno: documentario e dibattito sulla libertà di ricerca Si parla di: Giulio Regeni, niente fondi dal ministero della Cultura per il documentario già prodotto. Caso Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Ministero della CulturaAlla vigilia del question time al quale è stato chiamato il ministro della Cultura Alessandro Giuli per rispondere sul mancato finanziamento al documentario ... lapresse.it No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla CommissioneLeggi su Sky TG24 l'articolo No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla Commissione ... tg24.sky.it