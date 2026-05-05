In una recente vicenda legata a OpenAI, il dirigente Brockman ha contestato pubblicamente la richiesta di Musk riguardo a una quota di 30 miliardi di dollari. La discussione si concentra anche sul mancato versamento di 100.000 dollari promessi nel 2015 da parte di Brockman. Inoltre, si analizzano gli investimenti privati di Brockman e il loro possibile impatto sulla neutralità dell’organizzazione.

? Cosa scoprirai Perché Brockman non ha versato i 100.000 dollari promessi nel 2015?. Come influiscono gli investimenti privati di Brockman sulla neutralità di OpenAI?. Chi ha davvero beneficiato della transizione verso la struttura for-profit?. Cosa accadrà alla governance di OpenAI se le accuse di saccheggio reggeranno?.? In Breve La fondazione controlla il 27% delle azioni con oltre 150 miliardi di dollari.. Brockman ha investito personalmente in partner come Cerebras, CoreWeave e Helion Energy.. I dipendenti detengono circa il 25% delle quote societarie di OpenAI.. Brockman riceveva inizialmente il 10% dello stake dell'ufficio familiare di Altman.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI, Brockman difende la sua quota da 30 miliardi davanti a Musk

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