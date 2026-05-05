Oltre l’inchiostro | nuovi orizzonti della calligrafia cinese contemporanea

Da bolognatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un saggio esplora le evoluzioni della calligrafia cinese contemporanea, analizzando come questa forma artistica si sia adattata alle nuove espressioni e tecnologie. Attraverso esempi e testimonianze, si evidenzia la varietà di stili e approcci adottati dagli artisti oggi. Il testo mette in luce il modo in cui la calligrafia tradizionale si confronta con le tendenze artistiche attuali, creando un ponte tra passato e presente.

Un viaggio tra le mille forme possibili della calligrafia cinese, attraverso la sua sorprendente capacità di trasformarsi, respirare e dialogare con le diverse dimensioni dell’arte contemporanea.Dal 7 maggio al 5 luglio 2026, le Collezioni Comunali d’Arte di Palazzo d’Accursio, a Bologna (Piazza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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