Oltre la malattia il ritorno alla vita | nasce la community per giovani con cerebrolesione

È nata una nuova community dedicata ai giovani che hanno subito una cerebrolesione, con l'obiettivo di offrire supporto e condividere esperienze. Dopo un episodio di questo tipo, molte persone affrontano non solo le conseguenze fisiche, ma anche momenti di isolamento che rendono complesso il ritorno alla vita quotidiana. Questa iniziativa vuole creare un punto di riferimento per chi si trova ad affrontare questa fase, facilitando il confronto tra persone con storie simili.

Dopo una cerebrolesione, il ritorno a casa segna spesso l'inizio di una sfida invisibile: quella contro la solitudine. Se i protocolli medici si occupano del corpo, ACeA (Associazione celebrolesioni acquisite) scende in campo per curare la socialità con il nuovo progetto "Giovani menti in rete.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Più di 300 famiglie e 15mila interventi: ecco il progetto che misura il ritorno alla vita dopo la malattiaPer un bambino o un adolescente colpito da una patologia onco-ematologica non basta solo guarire ma conta anche poter tornare a scuola, riprendere a... Vita indipendente per giovani con disabilità: a Perugia nasce una "palestra di vita" grazie al PnrrAll'incontro "Trame" alle Corti Perugine presentati i progetti di co-housing che trasformano l'assistenza in autonomia reale, tra Perugia e Assisi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Accanto alla persona, oltre la malattia; Malattia di Fabry: oltre 2 milioni di persone raggiunte dalla campagna AIAF - OMaR; Malattia di Anderson-Fabry, le storie dei pazienti diventano video e raggiungono oltre 2 milioni di persone; Sportiva…Mente 2026: quando cultura e sport abbattono il muro del pregiudizio. Achille Polonara, il sorriso di chi ha voluto vedere oltre la malattia. Lo scudetto, il primo tumore, la famiglia Italbasket: il racconto della sua carrieraAchille Polonara aveva ancora tanti sogni da realizzare da giocatore. La malattia era diventata linfa vitale per tornare a immaginare e (ri)toccare con mano quella genuina normalità che non dovremmo m ... ilfattoquotidiano.it «Io, oltre la malattia»: il racconto fotografico che cambia lo sguardo sul tumore al senoLa parola «fotografia» è già da sola una piccola poesia: significa «scrivere con la luce», una definizione antica e precisa, ma anche sorprendentemente delicata. Scrivere con la luce, in fondo, ... ecodibergamo.it Asd Ciclistica Avezzano:lo sport oltre la competizione: cultura, benessere e valorizzazione del territorio https://www.terremarsicane.it/asd-ciclistica-avezzanolo-sport-oltre-la-competizione-cultura-benessere-e-valorizzazione-del-territorio/ #Attualità #Avezzano - facebook.com facebook Alla Messa per i 70 anni dell' @operapadrepio, presieduta da #Parolin, oltre un migliaio di partecipanti: "Esempio di amore che può nascere dal dolore". Il presidente Moscone: la profezia di Casa Sollievo non è conclusa, ha ancora molte pagine da scrivere. x.com